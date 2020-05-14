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Глава Минсельхоза Пензенской области является одним из фигурантов дела о хищениях

В региональном управлении ФСБ также добавили, что меру пресечения Андрею Бурлакову пока не выносили, идет обыск

ПЕНЗА, 14 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Пензенской области возбуждено в отношении группы лиц, в числе которых министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Пензенской области.

Утром в четверг сотрудники УФСБ начали обыск в доме Бурлакова, следственные действия проводятся также в региональном Минсельхозе.

"Пока меру пресечения [Бурлакову] не выносили, идет обыск. Уголовное дело возбуждено в отношении группы лиц, включая Бурлакова", - отметил собеседник агентства.

Бурлаков занимает пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года.

Теги
РоссияПензенская область
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