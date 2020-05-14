{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову по делу о принуждении к даче показаний

Апелляционная инстанция нашла многочисленные нарушения в ходе рассмотрения ходатайства гособвинения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление Дорогомиловского суда столицы о продлении меры пресечения трем фигурантам уголовного дела о принуждении к даче показаний, одним из которых является адвокат Дагир Хасавов. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Постановление Дорогомиловского районного суда Москвы отменено, материалы направлены в тот же суд на новое рассмотрение. Мосгорсуд при этом установил срок содержания под стражей Хасавову по 22 мая", - говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда.

По словам защиты Хасавова, апелляционная инстанция нашла многочисленные нарушения в ходе рассмотрения ходатайства гособвинения о продлении ареста обвиняемому почти на полгода.

14 апреля срок Дорогомиловский суд продлил всем фигурантам меру пресечения на время судебного разбирательства, то есть до 19 сентября. Судебное заседание из-за риска распространения коронавирусной инфекции прошло в отсутствие Хасавова и бывшего советника председателя правительства Дагестана Абдусалама Джамалутдинова, интересы которых в суде представляли адвокаты по назначению. Ранее сообщалось, что адвокаты по соглашению находятся на больничном в связи с подозрением на коронавирус. Третий фигурант дела - главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов - лично участвовал в рассмотрении ходатайства о продлении ему домашнего ареста на тот же срок. Следующее заседание, на котором, как ожидается, прокурор озвучит обвинительное заключение, а подсудимые выскажут свое отношение к нему, назначено на 20 мая в Дорогомиловском суде.

Уголовное дело Хасавова насчитывает 12 томов. Перед передачей дела в Генеральную прокуратуру следователи исключили из первоначального обвинения статью о воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ, санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет). Теперь ему инкриминируется только принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ, которая предусматривает наказание от трех до семи лет колонии).

Ранее Хасавов представлял в суде интересы бывшего вице-премьера правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого впоследствии в рамках сотрудничества со следствием дал на адвоката показания, однако позже в ходе следственных действий заявил, что ничего не знал о сговоре между другими фигурантами. Защитник был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд Москвы отправил в рамках этого дела под домашний арест Вадима Юсуфова, а Хасавова и Джамалутдинова заключил под стражу. Вину адвокат и бывший госслужащий, в отличие от сына Юсуфова, не признают.

Реклама на ТАСС
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
По данным ГУ МЧС по Москве, в доме горят балконы на 5, 6 и 7 этажах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС