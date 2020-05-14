Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову по делу о принуждении к даче показаний

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление Дорогомиловского суда столицы о продлении меры пресечения трем фигурантам уголовного дела о принуждении к даче показаний, одним из которых является адвокат Дагир Хасавов. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Постановление Дорогомиловского районного суда Москвы отменено, материалы направлены в тот же суд на новое рассмотрение. Мосгорсуд при этом установил срок содержания под стражей Хасавову по 22 мая", - говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда.

По словам защиты Хасавова, апелляционная инстанция нашла многочисленные нарушения в ходе рассмотрения ходатайства гособвинения о продлении ареста обвиняемому почти на полгода.

14 апреля срок Дорогомиловский суд продлил всем фигурантам меру пресечения на время судебного разбирательства, то есть до 19 сентября. Судебное заседание из-за риска распространения коронавирусной инфекции прошло в отсутствие Хасавова и бывшего советника председателя правительства Дагестана Абдусалама Джамалутдинова, интересы которых в суде представляли адвокаты по назначению. Ранее сообщалось, что адвокаты по соглашению находятся на больничном в связи с подозрением на коронавирус. Третий фигурант дела - главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов - лично участвовал в рассмотрении ходатайства о продлении ему домашнего ареста на тот же срок. Следующее заседание, на котором, как ожидается, прокурор озвучит обвинительное заключение, а подсудимые выскажут свое отношение к нему, назначено на 20 мая в Дорогомиловском суде.

Уголовное дело Хасавова насчитывает 12 томов. Перед передачей дела в Генеральную прокуратуру следователи исключили из первоначального обвинения статью о воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ, санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет). Теперь ему инкриминируется только принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ, которая предусматривает наказание от трех до семи лет колонии).

Ранее Хасавов представлял в суде интересы бывшего вице-премьера правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого впоследствии в рамках сотрудничества со следствием дал на адвоката показания, однако позже в ходе следственных действий заявил, что ничего не знал о сговоре между другими фигурантами. Защитник был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд Москвы отправил в рамках этого дела под домашний арест Вадима Юсуфова, а Хасавова и Джамалутдинова заключил под стражу. Вину адвокат и бывший госслужащий, в отличие от сына Юсуфова, не признают.