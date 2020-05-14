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В центре Москвы в жилом доме горят балконы на трех этажах

Площадь пожара устанавливается

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 13:48 мск поступила информация о возгорании по адресу: Фрунзенская набережная, 32. Прибывшими пожарными установлено, что происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на 5, 6 и 7 этажах", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара устанавливается.

По данным из открытых источников, дом восьмиэтажный. На первом этаже расположены магазины. В соседнем квартале находится Генштаб Минобороны РФ.

В новость были внесены изменения (14:28 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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Россия
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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
По данным ГУ МЧС по Москве, в доме горят балконы на 5, 6 и 7 этажах
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