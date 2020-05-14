Пожар в квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве потушен

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в квартире полностью ликвидирован, на балконах ликвидировано открытое горение. Силами пожарных проведена эвакуация жильцов подъезда", - сказали в ведомстве.

"В 14:33 мск пожар ликвидирован, площадь пожара составила 80 кв. м", - сказали в ведомстве.

Начальник управления по ЦАО ГУ МЧС РФ по Москве Михаил Вдовин сообщил, что очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. "На пятом этаже происходило загорание личных вещей и мебели. В настоящее время проводится проливка и разборка, а населению подъезда оказываются все необходимые меры по их первоочередному жизнеобеспечению силами префектуры Центрального округа и района Хамовники", - сказал он.

По словам источника в экстренных службах, неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в жилом доме. "Причины пожара будут устанавливаться. По одной из версий, к нему могло привести неосторожное обращение с огнем", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 13:48 мск поступила информация о возгорании по адресу: Фрунзенская набережная, 32. Происходило возгорание балконов на 5, 6 и 7 этажах. По уточненным данным пресс-службы МЧС РФ, при пожаре погиб один человек и один был спасен. Пострадал находившийся под балконами автомобиль.

В новость были внесены изменения (15:46 мск) — добавлены подробности по тексту.

По данным из открытых источников, дом восьмиэтажный, 1940 года постройки. На первом этаже расположены магазины. В соседнем квартале находится Генштаб Минобороны РФ. В доме жил заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков.

В новость были внесены изменения (15:35 мск) — добавлены подробности по тексту.