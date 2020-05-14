{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар в квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве потушен

Площадь пожара составила 80 кв. м
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в квартире полностью ликвидирован, на балконах ликвидировано открытое горение. Силами пожарных проведена эвакуация жильцов подъезда", - сказали в ведомстве.

"В 14:33 мск пожар ликвидирован, площадь пожара составила 80 кв. м", - сказали в ведомстве.

Начальник управления по ЦАО ГУ МЧС РФ по Москве Михаил Вдовин сообщил, что очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. "На пятом этаже происходило загорание личных вещей и мебели. В настоящее время проводится проливка и разборка, а населению подъезда оказываются все необходимые меры по их первоочередному жизнеобеспечению силами префектуры Центрального округа и района Хамовники", - сказал он.

По словам источника в экстренных службах, неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в жилом доме. "Причины пожара будут устанавливаться. По одной из версий, к нему могло привести неосторожное обращение с огнем", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 13:48 мск поступила информация о возгорании по адресу: Фрунзенская набережная, 32. Происходило возгорание балконов на 5, 6 и 7 этажах. По уточненным данным пресс-службы МЧС РФ, при пожаре погиб один человек и один был спасен. Пострадал находившийся под балконами автомобиль.

В новость были внесены изменения (15:46 мск) — добавлены подробности по тексту.

По данным из открытых источников, дом восьмиэтажный, 1940 года постройки. На первом этаже расположены магазины. В соседнем квартале находится Генштаб Минобороны РФ. В доме жил заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков.

В новость были внесены изменения (15:35 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вымогавший 5 млн рублей уфимский адвокат приговорен к двум годам лишения свободы
Он также должен выплатить 250 тыс. рублей штрафа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС