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На филфаке МГУ не видят оснований для проверки сообщений о домогательствах

Доказательств в публикациях не представлено, отметил исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова не нашел оснований для проведения служебной проверки после сообщений студенток о домогательствах со стороны преподавателей. Об этом сообщил в четверг ТАСС исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт.

Ранее студенческое издание DOXA опубликовало свидетельства нескольких студенток филфака МГУ о домогательствах со стороны преподавателей вуза. Позднее издание опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза.

"У нас этих фактов нет. Доказательства в этих публикациях не представлены, имена не названы", - заявил Липгарт.

Он отметил, что оснований для проведения проверки в данном случае на факультете не видят. "Мы не можем подменять собой правоохранительные органы. Если это домогательство, то это серьезное обвинение, это зафиксировано в законодательстве РФ. Поэтому никакие комиссии филфака не могут подменять собой правоохранительные органы, даже если что-то будет", - добавил и. о. декана.

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