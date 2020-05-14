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Вместе с замглавы района Петербурга задержан посредник в передаче ему взятки

По версии следствия, сумма взятки может превышать 300 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Заместитель директора госучреждения "Жилищное агентство Красносельского района" Санкт-Петербурга задержан за посредничество во взяточничестве по уголовному делу, в ходе которого в среду задержали заместителя главы администрации района Алексея Миронова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В СК не уточнили имен задержанных.

В среду источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что по делу о взятке был задержан заместитель главы администрации Красносельского района города Алексей Миронов, который курирует вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу.

По версии следствия, в этом году замглавы администрации района лично встречался и говорил по телефону с советником генерального директора одной из фирм о том, чтобы чиновник обеспечил заключение с организацией госконтрактов районных учреждений и их своевременную оплату из бюджета. Также замглавы обещал организовать покровительство фирме. За это чиновник предложил передать ему взятку в сумме не менее 300 тыс. рублей через посредника, которым выступил замдиректора жилищного агентства.

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к оперативным мероприятиям советника гендиректора. Он передал посреднику взятку для заместителя главы администрации района. После этого посредника и чиновника задержали.

Как уточнили в СК, замдиректора районного жилищного агентства и замглавы администрации района стали фигурантами уголовного дела по статьям УК РФ "Покушение на получение взятки", "Покушение на посредничество во взяточничестве". У задержанных проведены обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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РоссияСанкт-Петербург
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