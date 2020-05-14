Суд отправил под домашний арест полицейского из Вичуги, который превысил полномочия

ТАСС, 14 мая. Суд отправил под домашний арест начальника отдела МВД "Вичугский" в Ивановской области, который был задержан накануне за превышение должностных полномочий. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении бывшего руководителя отдела полиции, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.

По данным следствия, руководители отдела полиции с июля 2017 года по январь 2020 года присваивали себе часть премий, которые назначались их подчиненным. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.

"Суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия. Обоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Котова.