{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отправил под домашний арест полицейского из Вичуги, который превысил полномочия

Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении его сообщника

ТАСС, 14 мая. Суд отправил под домашний арест начальника отдела МВД "Вичугский" в Ивановской области, который был задержан накануне за превышение должностных полномочий. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении бывшего руководителя отдела полиции, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.

По данным следствия, руководители отдела полиции с июля 2017 года по январь 2020 года присваивали себе часть премий, которые назначались их подчиненным. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.

"Суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия. Обоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Котова.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Вымогавший 5 млн рублей уфимский адвокат приговорен к двум годам лишения свободы
Он также должен выплатить 250 тыс. рублей штрафа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС