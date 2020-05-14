В Кировской области лишили родительских прав мать, которая оставила детей дома без еды

КИРОВ, 14 мая. /ТАСС/. Женщину из Кировской области, оставившую на несколько дней без еды двухлетнего сына и восьмимесячную дочь, лишили родительских прав. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 34-летняя жительница села Быково закрыла в доме детей 23 февраля 2020 года и ушла на несколько дней. Малышей нашли сотрудники полиции 25 февраля и доставили их в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

"Решением суда в отношении оставленных детей женщина лишена родительских прав, с нее взысканы алименты на их содержание. Она полностью признала свою вину", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что, оставив детей дома, женщина ушла в другой населенный пункт, где распивала спиртные напитки. Она нигде не работала, жила на пособия по уходу за ребенком. Семья состояла на учете, а сама женщина уже была ранее лишена родительских прав в отношении старших детей.

Дело передано в суд, в адрес главы района и начальника отделения МВД России "Кумёнский" следователем внесены представления.