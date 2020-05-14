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Массовая драка в Пензенской области

Суд 19 мая приступит к рассмотрению дела о массовой драке в Чемодановке под Пензой

Массовая драка произошла в прошлом году

ПЕНЗА, 14 мая. /ТАСС/. Первое заседание Пензенского областного суда по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой погиб мужчина, пройдет 19 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Дело будет рассматривать Пензенский областной суд в составе трех судей. Первое заседание назначено на 19 мая", - сообщила собеседница агентства.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, конфликт произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство", "Хулиганство"). По подозрению в совершении преступлений были задержаны 28 человек, все они арестованы. Никто из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях.

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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