СМИ: более 60 человек задержали в Черногории за участие в столкновениях с полицией

БЕЛГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Полиция Черногории задержала 62 человека за участие в демонстрациях против задержания епископа Сербской православной церкви Иоаникия и последовавших столкновениях с правоохранителями. Об этом сообщил в четверг телеканал RTCG со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 32 человека задержаны во втором по величине городе страны Никшич, девять человек задержаны в городе Плевля, трое - в столице страны Подгорице, пять человек в Андриевице, 12 - на автотрассе под городом Беране, один человек - в Герцег-Нови. Кроме того, 25 человек вызваны на допрос в Будве за участие в автопротесте, 14 из них выписаны штрафы. В отношении задержанных заведены дела, идет следствие.

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан Сербской православной церкви (СПЦ). Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Во втором по величине городе страны Никшич, а также в городе Приеполе полицейский спецназ применял слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

В результате беспорядков, по данным Управления полиции Черногории, пострадали 26 правоохранителей и трое граждан, включая 7-летнего ребенка.