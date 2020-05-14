{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: более 60 человек задержали в Черногории за участие в столкновениях с полицией

Сообщается, что в отношении задержанных заведены дела

БЕЛГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Полиция Черногории задержала 62 человека за участие в демонстрациях против задержания епископа Сербской православной церкви Иоаникия и последовавших столкновениях с правоохранителями. Об этом сообщил в четверг телеканал RTCG со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 32 человека задержаны во втором по величине городе страны Никшич, девять человек задержаны в городе Плевля, трое - в столице страны Подгорице, пять человек в Андриевице, 12 - на автотрассе под городом Беране, один человек - в Герцег-Нови. Кроме того, 25 человек вызваны на допрос в Будве за участие в автопротесте, 14 из них выписаны штрафы. В отношении задержанных заведены дела, идет следствие.

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан Сербской православной церкви (СПЦ). Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Во втором по величине городе страны Никшич, а также в городе Приеполе полицейский спецназ применял слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

В результате беспорядков, по данным Управления полиции Черногории, пострадали 26 правоохранителей и трое граждан, включая 7-летнего ребенка.

Теги
Черногория
Реклама на ТАСС
Более 180 участков дорог подтопило в Архангельской области
Уровни воды в регионе начнут снижаться с 19 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС