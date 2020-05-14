СК и прокуратура начали проверки по факту пожара в доме на Фрунзенской набережной

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следователи и прокуратура проводят проверки по факту пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, устанавливается точное количество пострадавших", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным СК, в результате пожара один человек погиб и несколько пострадали.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Хамовническая межрайонная прокуратура также начала проверку после пожара. "Прокуроры проверят соблюдение ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности, в том числе будет дана оценка полноте действий управляющей компании по исполнению предписаний контролирующих органов по проведению мероприятий по обеспечению безопасности и по предотвращению угрозы возникновения пожара", - сказала Нефедова.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на Фрунзенской набережной в четверг около двух часов дня. В квартире на пятом этаже горели личные вещи и мебель, огонь распространился на балконы пятого, шестого и седьмого этажей. Пожарные эвакуировали жильцов подъезда. В 14:33 мск возгорание было ликвидировано, его площадь составила 80 кв. метров. Причиной пожара, по данным источника ТАСС в экстренных службах, могло стать неосторожное обращение с огнем. В результате пожара погиб один человек, двое были спасены. Кроме того, обломками горевших балконов был поврежден припаркованный у дома элитный Mercedes.

По данным из открытых источников, дом 1940 года постройки. На первом этаже расположены магазины. В соседнем квартале находится Генштаб Минобороны РФ. В доме жил заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков.