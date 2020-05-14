{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК и прокуратура начали проверки по факту пожара в доме на Фрунзенской набережной

В результате пожара один человек погиб и несколько пострадали

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следователи и прокуратура проводят проверки по факту пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, устанавливается точное количество пострадавших", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным СК, в результате пожара один человек погиб и несколько пострадали.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Хамовническая межрайонная прокуратура также начала проверку после пожара. "Прокуроры проверят соблюдение ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности, в том числе будет дана оценка полноте действий управляющей компании по исполнению предписаний контролирующих органов по проведению мероприятий по обеспечению безопасности и по предотвращению угрозы возникновения пожара", - сказала Нефедова.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на Фрунзенской набережной в четверг около двух часов дня. В квартире на пятом этаже горели личные вещи и мебель, огонь распространился на балконы пятого, шестого и седьмого этажей. Пожарные эвакуировали жильцов подъезда. В 14:33 мск возгорание было ликвидировано, его площадь составила 80 кв. метров. Причиной пожара, по данным источника ТАСС в экстренных службах, могло стать неосторожное обращение с огнем. В результате пожара погиб один человек, двое были спасены. Кроме того, обломками горевших балконов был поврежден припаркованный у дома элитный Mercedes.

По данным из открытых источников, дом 1940 года постройки. На первом этаже расположены магазины. В соседнем квартале находится Генштаб Минобороны РФ. В доме жил заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков.

Реклама на ТАСС
Более 180 участков дорог подтопило в Архангельской области
Уровни воды в регионе начнут снижаться с 19 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС