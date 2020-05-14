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На Украине задержали главу преступного сообщества из Курска

Как сообщили в СК РФ, решается вопрос о его экстрадиции

КУРСК, 14 мая. /ТАСС/. Главу преступного сообщества Виктора Панюшина, куда вошли также 12 жителей Курской и Белгородской областей, задержали на Украине по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе похищении людей, организации азартных игр. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по Курской области.

"В настоящее время Панюшин задержан правоохранительными органами на территории Украины, решается вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Виктор Панюшин, как отметили в ведомстве, обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных п. "а", "в" ч. 3 ст. 126 ("Похищение человека"), п. "а" ч. 3 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 171.2 ("Незаконная организация и проведение азартных игр") УК РФ.

По данным следствия, в 2000 году Виктор Панюшин создал и возглавил преступное сообщество, члены которого совершали преступления на территории Белгородской и Курской областей. С 21 июня 2012 года по 22 марта 2017-го участники преступного сообщества незаконно проводили азартные игры на территории Белгорода, похитили двух человек в Курской области, умышленно причинили тяжкий вред здоровью одному из потерпевших. Также с 22 сентября 2014 года по 8 октября 2015-го одна из участниц преступного сообщества мошенническим путем за счет купли-продажи недвижимости получила более 9 млн рублей от девяти человек.

В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела, в ближайшее время перед судом предстанут 12 участников преступного сообщества и 7 фигурантов дела.

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РоссияКурская область
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