Экс-директора "Крымавтотранса" задержали по обвинению в присвоении 5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали по обвинению в присвоении и растрате бывшего директора транспортного госпредприятия "Крымавтотранс", который на протяжении 10 месяцев выплатил себе и топ-менеджерам премии на общую сумму 5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что директор "Крымавтотранса" в период с сентября 2018 по июль 2019-го, используя свое должностное положение, осуществил незаконные выплаты себе и топ-менеджерам государственного предприятия денежные премии в завышенных размерах, скрыв от Министерства транспорта Республики Крым сведения о фактическом неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии ГУП. Сумма незаконно присвоенных и растраченных директором государственного предприятия денежных средств составила порядка 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. "Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о мере пресечения, а также предпринимаются все меры для установления всех лиц, причастных к совершению указанного преступления", - уточняется в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов требовал от Минтранса республики навести порядок в сфере пассажирских перевозок. В начале июля 2019 года уволили гендиректора госпредприятия "Крымавтотранс" Игоря Коробчука. Претензии к нему состояли в том, что он смог побороть нелегальных перевозчиков вблизи автостанций региона. Осенью Аксенов также сменил руководителя "Крымавтотранса". По результатам проведенных проверок было возбуждено несколько уголовных дел.