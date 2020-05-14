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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Суд счел необоснованным обвинение в хулиганстве всем участникам дела Кокорина и Мамаева

Кассационная инстанция, в частности, отметила противоположные выводы при оценке показаний свидетелей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кассационный суд нашел нарушения в приговоре Мосгорсуда по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и вернул дело для правильной квалификации действий каждого из подсудимых. Об этом ТАСС сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции в связи с решением о возврате дела на апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

Так, кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении бывшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Хотя апелляционная инстанция исключила из обвинения наличие предварительного сговора, суд переквалифицировал действия всех четверых осужденных на ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). "Поскольку суд апелляционной инстанции установил, что стул как предмет, используемый в качестве оружия, использовал лишь Кокорин А. А., то правильность осуждения Кокорина К. К., Мамаева П. К. и Протасовицкого А. С. по ч. 1 ст. 213 УК РФ вызывает обоснованное сомнение", - пояснили в суде.

По оценке кассационной инстанции, с учетом разъяснений Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 2007 года "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений" "действия других участников, не связанных предварительным сговором и не применявших оружие или предметы, используемые в качестве оружия, не образуют состава указанного преступления и при наличии к тому оснований могут быть квалифицированы лишь как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ".

Эпизод с побоями

В эпизоде с нанесением побоев гендиректору ФГУП "НАМИ" Сергею Гайсину, за которые были осуждены Павел Мамаев и Александр Протасовицкий, по оценке кассационного суда, апелляционная инстанция не мотивировала в приговоре, "на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что Протасовицкий, схватив потерпевшего Гайсина за шею, нанес ему побои, а Мамаев в свою очередь, ударив Гайсина в область головы, совершил иные насильственные действия, хотя оба действия и подпадают под квалификации ст. 115 УК РФ ("Побои")".

Эпизод у гостиницы "Пекин"

Не до конца, по оценке кассационной инстанции, Мосгорсудом была дана оценка показаниям свидетелей и по первому эпизоду - об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы "Пекин". Хотя Мосгорсуд исключил наличие предварительного сговора у братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого и при описании преступления установил, что каждый из них, используя незначительный повод (какой именно, в приговоре не указано) нанес не менее двух ударов руками и ногами по телу и голове потерпевшего, в нарушение требований ст. 307 УПК РФ и вопреки правовой позиции Верховного суда РФ в постановления Пленума ВС "О судебном приговоре" описание преступного деяния в приговоре не соответствует исследованным в суде первой инстанции и приведенным в апелляционном приговоре доказательствам.

В частности, в апелляционном приговоре не указано, на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что все подсудимые подошли к Соловчуку одновременно и одномоментно нанесли ему удары, и не конкретизированы действия каждого из осужденных: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чем выражался незначительный повод для нанесения ударов Соловчуку. "Выяснение данных обстоятельств при отсутствии предварительного сговора между осужденными имеет важное значение для установления, чьи действия привели к причинению легкого вреда здоровью потерпевшего, и для правильной квалификации содеянного каждым из осужденных", - отметили в кассационном суде.

Взаимоисключающие выводы

Сами осужденные утверждали, что словесная ссора изначально возникла из-за нелицеприятных выражений, произнесенными в адрес футболистов Кокорина и Мамаева, и первым именно Соловчук нанес удар Мамаеву. "Однако в приговоре содержатся взаимоисключающие выводы относительно обстоятельств начала конфликта.

"В частности, суд признал правдивыми показания осужденного Кирилла Кокорина, в том числе и о нанесении удара Мамаеву Соловчуком, и одновременно посчитал несостоятельными доводы апелляционных жалоб об указанных действиях потерпевшего", - отметил кассационный суд.

Кассационная инстанция также отметила противоположные выводы при оценке показаний свидетелей - в приговоре говорится, что в показаниях свидетелей обвинения не имеется противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины осужденных. И одновременно апелляция обращает внимание на значительные противоречия в показаниях свидетелей о том, что Соловчук первым нанес удар Мамаеву. А показания целого ряда свидетелей, очевидцев события, данные в судебном заседании, практически не приведены в приговоре, и им не дана надлежащая оценка наравне с другими доказательствами.

Между тем эти показания были исключительно важны для установления истины по делу. "В связи с этим суд кассационной инстанции указал суду апелляционной инстанции, что при новом апелляционном рассмотрении уголовного дела необходимо дать надлежащую оценку всем доказательствам, исследованным судом, и в случае доказанности вины правильно квалифицировать действия каждого", - сообщили в суде.

Дело футболистов

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель - гражданин Белоруссии Виталий Соловчук - получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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