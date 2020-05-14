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Пожар в больнице в Петербурге
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СК проводит проверку на заводе-изготовителе аппаратов ИВЛ в Екатеринбурге

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Линия прикатки аппаратов ИВЛ на АО "Уральский приборостроительный завод" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Линия прикатки аппаратов ИВЛ на АО "Уральский приборостроительный завод"
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Проверка Следственного комитета проходит на АО "Уральский приборостроительный завод" (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех"), аппараты искусственной вентиляции легких производства этого завода использовались для оказания медпомощи в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "КРЭТ".

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"Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до ее завершения мы воздержимся от комментариев", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о проверке СК.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах города, на заводе работает несколько групп следователей, они проверяют документы на аппараты ИВЛ в рамках расследования причин возгораний в больницах Москвы и Петербурга.

Теги
РоссияСвердловская областьПожар в больнице в Петербурге
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