СК проверит инцидент с собакой в Москве, которую хозяин натравил на женщину

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют инцидент с бойцовской собакой в Москве, покусавшей женщину. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что мужчина натравил свою собаку на женщину, сделавшую ему замечание за сорванные в палисаднике цветы. Бойцовская собака укусила женщину за руку.

"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Иванова.