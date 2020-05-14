Число подтопленных паводком домовладений увеличилось в Коми до 214

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Количество домовладений, подтопленных паводком в Республике Коми, возросло за сутки до 214, эвакуировано 62 человека, говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС РФ по Коми.

"В целом в Республике Коми в зоне подтопления находятся 214 домовладений [на 13 мая было 178]. Отселено 62 человека [на 13 мая было 38], в том числе 17 детей. В пункте временного размещения города Ухты остаются 17 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка сохраняется в Усть-Куломском районе. В поселке Югыдъяг силами МЧС при содействии местной администрации и местных жителей соорудили временную насыпь в 1,5 км. Помощь с материалами и техникой оказали крупные предприятия республики. Рост уровня воды на реке Вычегде в Усть-Куломском районе существенно замедлился, но в районе продолжает действовать режим ЧС. При этом восстановлено сообщение с селом Дзель и деревней Габово, где проживает 115 человек.

В ближайшие дни ожидается рост уровня воды в реке Вычегде в окрестностях Сыктывкара, заречные поселки обеспечены всем необходимым. В связи с обильным таянием снега растет уровень воды в реке Цильма Усть-Цилемского района. Вода начала подходить к придомовым территориям села Трусово и деревни Филиппово. Эвакуация населения пока не требуется, но пункт временного размещения готов принять людей. В городе Ухте снят режим ЧС в связи со стабилизацией обстановки и устойчивым снижением уровня воды в реке Ухте.