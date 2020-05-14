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В Воронеже СК возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма

Жительница Воронежской области оправдывала теракт, который произошел 31 октября 2018 года в Архангельске

ВОРОНЕЖ, 14 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Воронежской области, которая подозревается в публичном оправдании действий человека, совершившего теракт в Архангельске. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

Теракт в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. 17-летний подросток принес самодельное взрывное устройство к зданию регионального управления ФСБ, на входе произошел взрыв, от которого юноша погиб, трое сотрудников ведомства получили ранения. Были возбуждены уголовные дела по ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное ношение боеприпасов") УК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет").

По предварительным данным, 31 октября 2018 года 36-летняя женщина в Новоусманском районе Воронежской области при помощи мобильного телефона разместила в интернете в открытом доступе комментарий, содержащий признаки оправдания действий лица, совершившего террористический акт в Архангельске", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

По данным пресс-службы следственного управления СК по региону, уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области. "Женщина дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Теги
РоссияВоронежская область
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