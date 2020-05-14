В Новороссийске обнаружен склад с боеприпасами и оружием

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Склад оружия и боеприпасов обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

"Транспортные полицейские обнаружили в Новороссийске склад боеприпасов. <…> Правоохранителями изъято более полутора тысяч патронов различного калибра, пятнадцать гранат с десятью запалами, автомат Калашникова и три магазина к нему, пистолет "Браунинг", револьвер, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы", - говорится в сообщении.

По данным управления, склад был обнаружен в ходе обысков в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту мошенничества. В пресс-службе также добавили, что в квартире, принадлежащей подозреваемому, были обнаружены документы, имеющие доказательное значение по делу о мошенничестве, в котором фигурирует также его отец.

"В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов")", - добавили в пресс-службе.