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Источник: замгендиректора "Россети Ленэнерго" Горячев задержан в Петербурге

Он является подозреваемым по делу о завышении стоимости контракта при прокладке кабеля к стадиону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по капитальному строительству распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" Алексей Горячев задержан в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Да, он задержан", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

"Он является подозреваемым по делу о завышении стоимости контракта при прокладке кабеля к стадиону. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Накануне в компании "Россети Ленэнерго", а также еще примерно по 20 адресам прошли обыски. В самой компании ТАСС рассказали, что оперативно-следственные действия связаны с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская". Как уточнили агентству в пресс-службе "Россети Ленэнерго" в четверг, компания продолжает оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий.

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