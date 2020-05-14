Мосгорсуд 25 мая рассмотрит жалобу на арест создателя проекта "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд 25 мая рассмотрит жалобу на решение о заключении под стражу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Рассмотрение апелляционных жалоб защиты Владимира Воронцова на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу назначено в Мосгорсуде на 25 мая в 14:55 мск", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы Воронцова.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах служил в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил знакомый с ним Воронцов и потребовал 300 тыс. рублей. Он угрожал в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ.

После того, как заявитель отказался платить, Воронцов опубликовал в соцсетях дискредитирующие заявителя фотографии. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Обвиняемый не признает вину.

Проект "Омбудсмен полиции" позиционирует себя как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Страница проекта в соцсети "ВКонтакте" насчитывает более 380 тыс. подписчиков, Telegram-канал - почти 98 тыс.