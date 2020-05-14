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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Шамсутдинов обжалует приговор по делу о неуставных отношениях в воинской части Забайкалья

Речь идет о деле солдата Руслана Мухатова, осужденного на два года лишения свободы условно

ТАСС, 14 мая. Адвокаты расстрелявшего сослуживцев в части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутднинова планируют обжаловать приговор по делу Руслана Мухатова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае. Об этом в четверг ТАСС сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

"Да, действительно планируется обжалование", - сказал Шамсутдинов.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело в отношении Мухатова было возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. "б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц"). В марте суд установил несколько эпизодов неуставных отношений с участием Мухатова, произошедших осенью 2019 года. Гособвинение просило для Мухатова наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. На суде Мухатов свою вину признал частично.

25 октября 2019 года Шамсутдинов растрелял военнослужащих своей войсковой части. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены. В декабре 2019 года стало известно, что в отношении сослуживца солдата Руслана Мухатова возбудили уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части. Читинский гарнизонный военный суд 3 марта признал виновным по делу срочника Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Позже защита Шамсутдинова обжаловала приговор Мухатову, но Второй восточный окружной военный суд оставил его в силе.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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