В Удмуртии при столкновении трех автомобилей погиб человек

ИЖЕВСК, 14 мая. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Завьяловском районе Удмуртии, в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе ребенок. Об этом сообщается в четверг в официальной группе ГУ МЧС России по республике в соцсети "ВКонтакте"

"14 мая 2020 года около 21:00 (20:00 мск) в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 7-м км автодороги Ижевск - Аэропорт Завьяловского района с участием трех легковых автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, пять человек получили травмы, из них - один ребенок", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работали 36 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России - 11 человек, две единицы техники. "Пожарно-спасательные подразделения проводили работы по деблокированию пострадавших и отключение аккумуляторных батарей. Обстоятельства и причины ДТП выясняются", - сказано в сообщении.