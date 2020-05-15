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Обвиняемых в госизмене россиянку Зимину и ее мужа этапировали из Москвы в Калининград

По версии следствия, Зимина через интернет отправила латвийским спецслужбам фотографию сотрудника ФСБ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россиянка Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец этапированы из Московского СИЗО в изолятор Калининграда. Об этом ТАСС сообщил в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"При проверке членами ОНК следственного изолятора "Лефортово" выяснилось, что Зимина и Антонец этапированы в СИЗО Калининграда", - сказал он.

По версии следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. Она с помощью интернета послала в Латвию фотографию этого сотрудника российских спецслужб. По делу также проходит супруг Зиминой, юрист Константин Антонец.

ФСБ завершила следствие и предъявила фигурантам обвинение в госизмене в окончательной редакции (ст. 275 УК РФ). Вину они отрицают. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде. Подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием в материалах грифа "секретно".

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Теги
РоссияКалининградская область
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