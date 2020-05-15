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Пожар в торговом центре в Ленобласти ликвидировали

Пострадавших в ЧП нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 мая. /ТАСС/. Пожар на кровле торгового центра в Гатчине в Ленинградской области ликвидировали, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован", - сказали в управлении.

Главк ранее сообщал, что площадь пожара достигла 530 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе районной администрации ТАСС сообщали, что загорелись торговые павильоны пустующего торгового центра. В пресс-службе администрации Ленинградской области отмечали, что пожар произошел на улице Воскова, 1 в Гатчине. Горящее здание не эксплуатировалось в течение действия ограничительных мер по коронавирусу с конца марта, уточнили в администрации.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

В пресс-службе прокуратуры Ленинградской области сообщали, что надзорным ведомством организованы проверочные мероприятия по факту ЧП.

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