Осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока перевели из колонии в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Бывший глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет лишения свободы за коррупционные преступления, переведен из колонии в Спасском районе Приморского края обратно в СИЗО Владивостока. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин.
"Игорь Пушкарев был переведен из колонии №33 в СИЗО Владивостока. Представители Общественной наблюдательной комиссии побывали в его камере", - сказал Найдин.
Он добавил, что причиной перевода Пушкарева из колонии в СИЗО может быть необходимость в каких-либо следственных действиях. Комментарием адвокатов Пушкарева ТАСС пока не располагает.
В январе 2020 года Пушкарев был доставлен в СИЗО Владивостока из Москвы, откуда по видеосвязи принимал участие в рассмотрении гражданского иска Генпрокуратуры к нему и его компаниям группы "Востокцемент" на 1,4 млрд рублей (сумма иска была уменьшена в процессе рассмотрения с 3,2 млрд рублей). 6 марта Советский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, после чего Пушкарева отправили в колонию № 33.
Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.
Судом установлено, что в период с 2009 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.