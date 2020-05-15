Осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока перевели из колонии в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Бывший глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет лишения свободы за коррупционные преступления, переведен из колонии в Спасском районе Приморского края обратно в СИЗО Владивостока. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин.

"Игорь Пушкарев был переведен из колонии №33 в СИЗО Владивостока. Представители Общественной наблюдательной комиссии побывали в его камере", - сказал Найдин.

Он добавил, что причиной перевода Пушкарева из колонии в СИЗО может быть необходимость в каких-либо следственных действиях. Комментарием адвокатов Пушкарева ТАСС пока не располагает.