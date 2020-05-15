Украшения на 100 тыс. рублей похитили после пожара из квартиры в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения золотых украшений на 100 тыс. рублей из квартиры в доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы после пожара, который произошел накануне днем. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, сообщение в ОМВД по району Хамовники поступило от 41-летней женщины в четверг. "Из квартиры после пожара по адресу: ул. Фрунзенская набережная, дом 32, похитили золотые украшения на сумму примерно 100 тыс. рублей. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на Фрунзенской набережной в четверг около двух часов дня. В квартире на пятом этаже горели личные вещи и мебель, огонь распространился на балконы пятого, шестого и седьмого этажей. Пожарные эвакуировали жильцов подъезда. В 14:33 мск возгорание было ликвидировано, его площадь составила 80 кв. метров. Причиной пожара, по данным источника ТАСС в экстренных службах, могло стать неосторожное обращение с огнем. В результате пожара погиб один человек, двое были спасены. Кроме того, обломками горевших балконов был поврежден припаркованный у дома элитный автомобиль "Мерседес". СК и прокуратура начали проверки по факту пожара.

По данным из открытых источников, горевший дом построен в 1940 году, на его первом этаже расположены магазины. В соседнем квартале находится Генштаб Минобороны РФ.