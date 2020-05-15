Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 15 мая. /ТАСС/. Пожар произошел ранним утром в пятницу в частном жилом доме в городе Осинники Кемеровской области, на месте пожарные обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей, еще троим удалось спастись. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

"15 мая текущего года 04 часа 30 минут (00:30 мск) поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Осинники после тушения пожара обнаружены тела 38- и 35-летней женщин, двоих девочек 5 лет. Позже было установлено, что из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, на момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. "В результате пожара дом обгорел внутри и снаружи на площади 42 кв. метра", - рассказали в пресс-службе. По предварительным данным следствия, возгорание началось с веранды, после чего огонь распространился на внутренние помещения дома. В качестве причин рассматриваются неосторожное обращение с огнем при курении либо короткое замыкание. Для установления всех обстоятельств пожара будут проведены экспертизы.

В новость были внесены изменения (10:10 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.