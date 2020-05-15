{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уборщица украла из квартиры в центре Москвы серьги Тiffany за 50 тыс. рублей

Полиция устанавливает местонахождение женщины

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Золотые серьги марки Тiffany стоимостью 50 тыс. рублей украла уборщица из квартиры в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что не может найти у себя дома золотые сережки, которые ей подарил муж. По словам заявительницы, последний раз она видела их 7 мая, но после этого, 11 мая, пользовалась услугами уборки по дому, и в этот день к ней приходила уборщица. В настоящее время устанавливается местонахождение женщины и ее причастность к происшествию.

"Неизвестное лицо, находясь в помещении квартиры по улице Большой Декабрьской, дом 4, путем свободного доступа тайно похитило серьги из золота марки Тiffany стоимостью 47 900 рублей, принадлежащие заявительнице, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылась", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовно дело по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
Еще троим удалось спастись
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС