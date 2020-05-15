Уборщица украла из квартиры в центре Москвы серьги Тiffany за 50 тыс. рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Золотые серьги марки Тiffany стоимостью 50 тыс. рублей украла уборщица из квартиры в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что не может найти у себя дома золотые сережки, которые ей подарил муж. По словам заявительницы, последний раз она видела их 7 мая, но после этого, 11 мая, пользовалась услугами уборки по дому, и в этот день к ней приходила уборщица. В настоящее время устанавливается местонахождение женщины и ее причастность к происшествию.

"Неизвестное лицо, находясь в помещении квартиры по улице Большой Декабрьской, дом 4, путем свободного доступа тайно похитило серьги из золота марки Тiffany стоимостью 47 900 рублей, принадлежащие заявительнице, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылась", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовно дело по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).