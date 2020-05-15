В Пензе задержали главу Минсельхоза региона по делу о мошенничестве с бюджетным средствами

ТАСС, 15 мая. Три человека, в том числе министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и один из его заместителей, задержаны по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Всего задержаны три человека, включая министра сельского хозяйства и его заместителя", - отметил собеседник агентства. О личности третьего задержанного не сообщается, в пресс-службе сообщили, что он не является чиновником.

Все задержанные находятся в изоляторе временного содержания до вынесения судом меры пресечения.

Утром в четверг сотрудники УФСБ провели обыск в доме Бурлакова, следственные действия осуществлялись также в региональном Минсельхозе. Возбуждено дело о мошенничестве с бюджетными средствами.

Бурлаков занимает пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года.