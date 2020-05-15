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Число пострадавших в ДТП на трассе в Удмуртии увеличилось до семи

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших

ИЖЕВСК, 15 мая. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении трех легковых машин на трассе Ижевск - Аэропорт в Удмуртии увеличилось до семи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в пятницу на сайте республиканского МВД.

Ранее ТАСС сообщал об одном погибшем и пяти пострадавших.

"В результате ДТП водитель автомобиля Renault от полученных травм скончался на месте происшествия, еще семь участников дорожно-транспортного происшествия, в том числе шестилетний ребенок, перевозившийся в детском удерживающем устройстве, получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в четверг вечером на трассе Ижевск - Аэропорт в Завьяловском районе Удмуртии водитель автомобиля KIA, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся со встречным автомобилем Renault. После этого автомобиль ВАЗ столкнулся с попутно двигающимся Renault.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - сказано в сообщении.

Теги
РоссияУдмуртия
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