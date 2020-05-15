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Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

В СК уточнили, что преступление было совершено в 1994 году
Анатолий Быков (в центре) Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Анатолий Быков (в центре)
© Андрей Самсонов/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Следствие предъявило бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова", - сообщили в СК.

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По версии следствия, Быков решил убить 23-летнего Александра Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля Кирилла Войтенко, после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Из-за произошедшего с Наумовым конфликта, Быков решил, что они с друзьями причастны к взрыву. Он поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды. В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.

Как отметили в СК, свидетели на допросах подтвердили факт знакомства Быкова с Наумовым и наличие конфликта между ними, после которого "Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле". "В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку", - сообщили в СК. В ходе очных ставок свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания.

О Быкове

В 1990-е годы Быков стал предпринимателем, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода.

В 2000 году Быкова задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах под кличкой Паша Цветомузыка. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в организации покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2004 году Верховный суд России переквалифицировал обвинение на организацию приготовления к покушению на убийство, но приговор оставил в силе. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок.

В 2003 году Быков обвинялся в соучастии в убийстве предпринимателя Олега Губина. По версии следствия, убийство произошло из-за конкуренции в сфере поставок сельхозпродукции. Краевой суд признал его невиновным в соучастии в убийстве, но приговорил к одному году лишения свободы по статье об укрывательство преступления. Тогда же Быков был амнистирован на основании постановления Госдумы и за давностью срока преступления.

В 2009 году Страсбургский суд по правам человека удовлетворил иск Быкова, решив, что российские власти необоснованно продлевали его предварительное заключение в 2000-2002 годах. Быкову была выплачена компенсация за моральный ущерб и возмещены судебные издержки (€26 тыс.).

В новость были внесены изменения (11:25 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

Теги
РоссияКрасноярский край
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