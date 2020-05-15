{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Петербурге танк упал с трала на дорогу при перевозке

Источник в экстренных службах уточнил, что автомобиль, который перевозил его, был не военным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в Санкт-Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Танк упал на дорогу при перевозке, предварительно его везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным", - сказал собеседник агентства, отметив, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в пятницу утром. 

В федеральном учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу, ТАСС подтвердили факт инцидента. "По предварительной информации, около 10:00 мск 15 мая на 84-м километре внутреннего кольца КАД, съезде со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо, произошло ДТП. С грузового прицепа, перевозившего военную технику, на проезжую часть съехал танк", - сказала представитель учреждения.

Она добавила, что в результате ДТП было временно затруднено движение.

"В результате произошедшего повреждений конструктивных элементов дороги нет, пострадавших нет. По данным на 11:00 мск, танк с проезжей части убрали. Движение на съезде осуществляется в штатном режиме", - отметили в учреждении.

В новость внесены изменения (11:21 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Пензенской области задержали группу наркоторговцев
Изъято более 14 кг наркотиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС