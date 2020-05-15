В Петербурге танк упал с трала на дорогу при перевозке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в Санкт-Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Танк упал на дорогу при перевозке, предварительно его везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным", - сказал собеседник агентства, отметив, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в пятницу утром.

В федеральном учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу, ТАСС подтвердили факт инцидента. "По предварительной информации, около 10:00 мск 15 мая на 84-м километре внутреннего кольца КАД, съезде со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо, произошло ДТП. С грузового прицепа, перевозившего военную технику, на проезжую часть съехал танк", - сказала представитель учреждения.

Она добавила, что в результате ДТП было временно затруднено движение.

"В результате произошедшего повреждений конструктивных элементов дороги нет, пострадавших нет. По данным на 11:00 мск, танк с проезжей части убрали. Движение на съезде осуществляется в штатном режиме", - отметили в учреждении.

В новость внесены изменения (11:21 мск) - добавлены подробности.