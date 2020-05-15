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Пандемия коронавируса нового типа

Уголовное дело возбудили против компании, чей сотрудник завез коронавирус на Курилы

В настоящее время деятельность организации приостановлена

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено в отношении компании "Салюс", чьим сотрудником является прибывший на Южные Курилы (Сахалинская область) заразившийся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области.

Ранее в пятницу в администрации Южно-Курильского городского округа (острова Кунашир и Шикотан) сообщили ТАСС, что в связи с выявлением первого на Курилах зараженного коронавирусной инфекцией в муниципалитете введен режим ЧС, с островами прекращено транспортное сообщение. Житель Дагестана прибыл на Курилы несколько дней назад для работы водолазом на судне "Байкал", принадлежащем ООО "Салюс", и начал осуществлять деятельность без соблюдения 14-дневного карантинного режима.

"В отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов", - сообщили в пресс-службе.

По данным погрануправления, сейчас на судно "Байкал" наложен арест. При этом ранее компания "Салюс" уже несколько раз задерживалась с браконьерской продукцией. Деятельность организации приостановлена.

В пресс-службе правительства Сахалинской области журналистам уточнили, что в течение дня удалось выявить круг общения зараженного пациента - 87 человек. Большая часть контактных лиц сейчас находятся на Кунашире, они обязаны соблюдать строгую обсервацию на дому или в специализированных учреждениях. Другая часть - 26 человек - в настоящее время находятся на теплоходе "Игорь Фархутдинов", который отправит их на Шикотан. Местные жители должны будут пройти обсервацию на дому. У всех 87 человек взяли анализы на коронавирус, если тесты окажутся отрицательными, в районе можно будет снять режим ЧС. Из-за сложившейся ситуации школы, детские сады, объекты сервиса и торговли промышленными товарами в Южно-Курильском районе пока остаются закрытыми.

Компания "Салюс" работает с 2009 года. Основным видом деятельности является морское рыболовство. В основном компания занимается добычей морского ежа и трепанга. Промысел морского ежа является одним из самых прибыльных видов деятельности для рыбаков.

Ситуация с коронавирусом

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. В Сахалинской области, входящей в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зафиксировано 45 заразившихся, еще 27 вылечились и выписаны из больницы.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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