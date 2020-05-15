В Пензенской области задержали группу наркоторговцев

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Пензенской области группу из десяти наркоторговцев, которые синтезировали наркотики в своей лаборатории и продавали их в разных регионах. Изъято около полутора тонн реактивов и более 14 кг наркотиков, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотических средств задержаны 10 подозреваемых: предполагаемые организаторы лаборатории, закладчики, межрегиональные курьеры и администраторы интернет-магазинов, через которые сбывались наркотические средства", - сказала Волк.

Двоих фигурантов задержали на трассе Нижний Новгород - Саратов. Они оставили по пути следования пять тайников с наркотиками в разных городах, в машине у них найдено 2 кг мефедрона, еще 2,5 кг обнаружено дома.

В дальнейшем полицейские вышли на остальных членов группы и выяснили, что наркоторговцы распространяли оптовые партии наркотиков от 20 граммов до нескольких килограммов в более чем десяти регионах России. В Раменском районе Подмосковья полицейские нашли их нарколабораторию: изъято более полутора тонн реактивов, лабораторное оборудование и свыше 10 кг наркотиков в том числе высококонцентрированный реагент, используемый в качестве основы для изготовления дизайнерских наркотиков.

Возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков. Все фигуранты заключены под стражу.