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В Италии произошел взрыв на химическом предприятии

По предварительным данным, пострадали два человека

ТАСС, 15 мая. Два человека пострадали в результате взрыва, который произошел в пятницу на химическом заводе компании 3V Sigma SpA в промышленном районе Венеции Маргера. Как сообщили в Twitter спасательные службы, на предприятии начался пожар.

"Взрыв и последовавший за ним пожар на химическом предприятии в Маргере, на месте работают восемь команд спасателей, - говорится в записи. - В настоящий момент известно, что два человека получили травмы". Местные власти порекомендовали жителям близлежащих территорий закрыть окна и не выходить на улицу.

На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что над заводом поднимается густой столб черного дыма. 

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Италия
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