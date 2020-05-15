Обвиняемый во взятке замглавы администрации района Петербурга отправлен под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест задержанного ранее за взятки заместителя главы администрации Красносельского района города Алексея Миронова. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алексея Миронова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки", "Покушение на получение взятки")", - сказано в сообщении пресс-службы.

Миронову было предъявлено обвинение. Свою вину он не признал, уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, Миронов, будучи замглавы района, в ходе личных встреч предложил советнику генерального директора ООО "Строй-Сити" передать ему, Миронову, через замдиректора СПб ГКУ "Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга" взятку в сумме не менее 300 тыс. рублей. В такую сумму фигурант оценил свои действия в пользу ООО "Строй-Сити" при заключении госконтрактов между подведомственными администрации учреждениями и компанией. Также замглавы обещал организовать покровительство фирме.

Советника гендиректора привлекли к оперативным мероприятиям сотрудники правоохранительных органов, он передал посреднику взятку для заместителя главы администрации района. После этого посредник и чиновник были задержаны.

Кроме того, за аналогичные действия, по данным следствия, Миронов ранее требовал взятку с генерального директора ООО "Восход" в сумме 1,5 млн рублей. Последний согласился и через того же посредника передал замглавы администрации деньги. Часть взятки была изъята при обысках в доме Миронова.