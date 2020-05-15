В Ногинске задержали бывшего росгвардейца, который с двумя знакомыми изнасиловал школьницу

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник Росгвардии с двумя своими знакомыми вывезли в лес 16-летнюю школьницу и изнасиловали ее.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 12 мая около дома в Ногинске трое мужчин насильно посадили 16-летнюю девушку в машину и увезли в лес. "После этого совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера", - сообщили в ГСУ.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что один из участников группового изнасилования - бывший сотрудник Росгвардии.

Все трое мужчин задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.