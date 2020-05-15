СК возбудил дело о мошенничестве в отношении главы муниципального района в Мордовии

САРАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Глава Дубенского муниципального района Республики Мордовия Сергей Плешаков подозревается в мошенничестве. Предполагается, что чиновник использовал бюджетные средства в личных целях, следователями возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК по региону.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении главы Дубенского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Сотрудники следствия установили, что глава района, злоупотребляя служебным положением, использовал средства, выделенные на оплату путевок на санитарно-курортное лечение, в личных целях. Сумма растраченных бюджетных средств составила 193 тыс. рублей.

По данным мордовского регионального отделения партии "Единая Россия", Сергей Плешаков возглавил администрацию Дубенского района в 2016 году.