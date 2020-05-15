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Пандемия коронавируса нового типа

В Архангельской области возбудили дело о массовом заражении в алмазодобывающей компании

Коронавирус выявили у 36 сотрудников, их госпитализировали

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников крупного добытчика алмазов - компании "АГД Даймондс" (Архангельская область). Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

"Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по факту массового заражения по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий")", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о заражении в "АГД Даймондс".

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За весь период пандемии на предприятии заболели 36 сотрудников, все вывезены и госпитализированы. В самой компании на вопрос ТАСС о ситуации на предприятии не смогли предоставить оперативный комментарий.

В 2019 году "АГД Даймондс" добыла 4,84 млн карат по переработке руды - более 4 млн тонн. По итогам 2019 года в бюджет Архангельской области в виде налога на добычу полезных ископаемых компания перечислила 3,142 млрд рублей (в 2018 году - 3,076 млрд рублей).

В 2019 году на месторождении был найден крупнейший в Европе алмаз весом 222,09 карат. Он получил имя "Владимир Гриб" в честь геолога, который также является одним из первооткрывателей месторождения алмазов им. Михаила Ломоносова. В Архангельской области два месторождения алмазов: им. Ломоносова и им. Гриба. Месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.

По последним данным, в Архангельской области 638 официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 246 пациентов выздоровели и выписаны.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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