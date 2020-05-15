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В Подмосковье в ДТП пострадали четыре человека

Среди пострадавших трое детей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Камаз" и легковой автомобиль Renault столкнулись в Подмосковье, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Около 14:30 мск в районе 31-го км трассы М-9 "Балтия" произошло столкновение легкового Renault и грузовика "Камаз". В результате ДТП пострадали четыре человека, включая троих детей", - сказали в главке.

Все пострадавшие доставлены в больницу, один из детей находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины случившегося.

В новость были внесены изменения (17:25 мск) — добавлены подробности по тексту.

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