Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские и служащие Росгвардии пресекли сход граждан одной из республик Закавказья около рынка Фуд-сити в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В пятницу днем сотрудники полиции и Росгвардии пресекли сход граждан одной из республик Закавказья, которые собрались около рынка Фуд-сити и требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения", - сказал собеседник агентства.

Глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин сообщил, что работники рынка разошлись. "В полицию поступило сообщение о скоплении граждан рядом со зданием торговой организации на Калужском шоссе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор, участников которого полицейские призвали к соблюдению общественного порядка, в том числе с использованием средств громкоговорящей связи. Впоследствии граждане разошлись, в настоящее время сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка. Пострадавших в результате инцидента нет", - сказал он.

В новость были внесены изменения (18:58 время мск) — добавлены подробности по тексту.