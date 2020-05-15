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В Москве "заминировали" 10 больниц, в том числе с отделениями для больных с коронавирусом

Эвакуация из зданий не проводилась

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в 10 лечебных учреждения Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"По электронной почте были "заминированы" 10 лечебных учреждений, включая Морозовскую детскую больницу, НИИ имени А.Н. Бакулева, Первую градскую больницу. В последней, как сообщалось, была угроза взрыва в корпусах для пациентов с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация в связи с сообщениями не проводилась. Несколько лечебных учреждений уже проверены, там угроза не подтвердилась.

9 мая неизвестные "минировали" также десять лечебных учреждений Москвы, включая больницу в Коммунарке. Все сообщения оказались ложными.

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