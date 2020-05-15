СК переквалифицировал дело о нападении в метро Петербурга из-за маски на хулиганство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который ударил кулаком в лицо сотрудника метро за просьбу надеть медицинскую маску, с побоев на хулиганство. По прежней статье мужчине грозило до двух лет лишения свободы, однако теперь злоумышленнику грозит до семи лет колонии.

"В настоящее время действия подозреваемого переквалифицированы, ему предъявлено обвинение в совершении хулиганства - ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное в отношении лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка")", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что конфликт произошел на станции "Нарвская", где сотрудник метро попросил пассажира надеть медицинскую маску перед спуском в подземку. Вместо того, чтобы выполнить требования работника, мужчина ударил ему по лицу кулаком. Позже он был задержан полицией и стал фигурантом уголовного дела о побоях.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, а уголовное дело было передано в Следственный комитет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям доложить ему о ходе расследования.