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Пандемия коронавируса нового типа

Следователи возбудили дело о заражении коронавирусом в гостинице Тюмени

По информации прокуратуры, в гостинице не проводилась дезинфекция, в некоторых комнатах не было вентиляции, а постояльцы не соблюдали социальное дистанцирование

ТАСС, 15 мая. Следователи возбудили уголовное дело о массовом заражении коронавирусной инфекцией в гостинице Тюмени. Деятельность гостиницы приостановлена на 30 суток, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Тюменской области.

По данным ведомства, в апреле в гостинице был выявлен очаг заражения COVID-19, в числе заболевших оказались сотрудники и гости заведения.

По утверждению ведомства, массовое заражение произошло в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил во время режима повышенной готовности.

"Прокуратура округа направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан")", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что в гостинице отсутствовали реальные меры дезинфекции, гости свободно перемещались, в некоторых комнатах не было вентиляции, номера находились в антисанитарном состоянии. "Деятельность гостиницы приостановлена на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил", - уточняется в сообщении.

В Тюменской области зафиксировано 1 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 379 человек. За весь период скончались семь человек.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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