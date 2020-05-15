Суд в Петербурге отправил в СИЗО замгендиректора "Россетей Ленэнерго"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО задержанного заместителя генерального директора по капитальному строительству распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" Алексея Горячева, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Горячева. <...> Суд ходатайство удовлетворил. Горячев просил домашний арест", - говорится в сообщении.

Горячев был задержан вместе с Иваном Карповичем - заместителем главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт", которая является дочерней структурой "Россетей Ленэнерго", после оперативных мероприятий, которые провели сотрудники правоохранительных органов по порядка 20 адресам.

В самой компании "Россети Ленэнерго", офис которой также посетили правоохранители, ТАСС рассказали, что оперативно-следственные действия связаны с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская" при строительстве стадиона "Газпром-Арена" на Крестовском острове, где прошли матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и множество других спортивных мероприятий.