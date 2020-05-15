{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ущерб от действий замглавы "Ленэнерго" составил 131 млн рублей

По данным следствия, была завышена стоимость контракта при прокладке кабеля к стадиону на Крестовском острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Ущерб от действий замгендиректора распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" Алексея Горячева, которого подозревают в особо крупном мошенничестве, составил более 131 млн рублей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, на такую сумму, по данным следствия, была завышена стоимость контракта при прокладке кабеля к стадиону на Крестовском острове.

На эту тему

"Горячев и неустановленные лица, [по данным следствия], с целью хищения бюджетных денежных средств организовали утверждение проектной сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму более 131 млн рублей. Ущерб причинен Министерству энергетики РФ", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ленинский районный суд Петербурга в пятницу заключил Горячева под стражу.

Ранее он был задержан вместе с Иваном Карповичем - заместителем главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт", которая является дочерней структурой "Россетей Ленэнерго", после оперативных мероприятий, которые провели сотрудники правоохранительных органов по порядка 20 адресам. Карпович также был заключен под стражу.

В пресс-службе "Россети Ленэнерго" ТАСС уточняли, что компания продолжает оказывать максимальное содействие правоохранительным органам.

В июне 2015 года ПАО "Ленэнерго" по итогам конкурса заключило контракт с ООО "Меридиан" на строительство двух кабельных линий электропередачи мощностью 110 кВт "Крестовская - Василеостровская" в рамках электрификации стадиона "Газпром-Арена", его стоимость составила 770,7 млн рублей. Работы по прокладке двух кабельных линий протяженностью 3,2 км компания "Ленэнерго" производила в два этапа, завершить их планировалось к концу 2016 года.

Строительство стадиона

Стадион с раздвижной крышей на Крестовском острове строили с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Стадион был достроен к матчам Кубка конфедераций 2017 года, затем его использовали для проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также планировали задействовать на матчах чемпионата Европы по футболу - 2020.

Работы по стадиону также стали предметом многомиллионных исков властей города к подрядчикам, которые подавали и ответные иски.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Волгоградской области организована проверка после гибели четырехлетнего ребенка
Инцидент произошел в садоводческом товариществе "Восход"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС