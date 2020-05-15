Ущерб от действий замглавы "Ленэнерго" составил 131 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Ущерб от действий замгендиректора распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" Алексея Горячева, которого подозревают в особо крупном мошенничестве, составил более 131 млн рублей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, на такую сумму, по данным следствия, была завышена стоимость контракта при прокладке кабеля к стадиону на Крестовском острове.

"Горячев и неустановленные лица, [по данным следствия], с целью хищения бюджетных денежных средств организовали утверждение проектной сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму более 131 млн рублей. Ущерб причинен Министерству энергетики РФ", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ленинский районный суд Петербурга в пятницу заключил Горячева под стражу.

Ранее он был задержан вместе с Иваном Карповичем - заместителем главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт", которая является дочерней структурой "Россетей Ленэнерго", после оперативных мероприятий, которые провели сотрудники правоохранительных органов по порядка 20 адресам. Карпович также был заключен под стражу.

В пресс-службе "Россети Ленэнерго" ТАСС уточняли, что компания продолжает оказывать максимальное содействие правоохранительным органам.

В июне 2015 года ПАО "Ленэнерго" по итогам конкурса заключило контракт с ООО "Меридиан" на строительство двух кабельных линий электропередачи мощностью 110 кВт "Крестовская - Василеостровская" в рамках электрификации стадиона "Газпром-Арена", его стоимость составила 770,7 млн рублей. Работы по прокладке двух кабельных линий протяженностью 3,2 км компания "Ленэнерго" производила в два этапа, завершить их планировалось к концу 2016 года.

Строительство стадиона

Стадион с раздвижной крышей на Крестовском острове строили с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Стадион был достроен к матчам Кубка конфедераций 2017 года, затем его использовали для проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также планировали задействовать на матчах чемпионата Европы по футболу - 2020.

Работы по стадиону также стали предметом многомиллионных исков властей города к подрядчикам, которые подавали и ответные иски.