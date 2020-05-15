Защита задержанной в Испании Красиловой доказала незаконность процесса ее экстрадиции

МАДРИД, 15 мая. /ТАСС/. Защита россиянки Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале в Испании по запросу США, смогла доказать незаконность продолжения процесса ее экстрадиции. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в пятницу адвокат гражданки РФ Олег Губарев.

Россиянка уже вернулась в Москву. "В нашей компетенции находятся исключительно вопросы экстрадиции, то есть то, что происходит в Испании, - сказал юрист. - То, что происходит в США, - не в нашей компетенции". "Национальная судебная коллегия Испании решила закрыть дело об экстрадиции [Красиловой], - добавил Губарев. - Мы смогли доказать незаконность продолжения процесса ее экстрадиции".

"Обычно такие вопросы решаются долго, но ситуация в данном случае была особенной, - подчеркнул адвокат. - В Испании этот вопрос улажен, Красилова может вернуться в Испанию, но, что касается других стран, с которыми у США также есть соглашения об экстрадиции, то это уже вопрос других стран".

"Освобождение Красиловой - яркий пример совместной работы МИД, посольства РФ в Испании, консульского отдела и адвокатов с целью защиты интересов российского гражданина, - добавил юрист. - И эта работа увенчалась успехом".

Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова была задержана 14 февраля в пиренейском королевстве, куда прибыла в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. Как сообщил ранее ТАСС представитель Национальной судебной коллегии Испании, выдачи Красиловой добивались "США, чтобы привлечь к суду за преступный сговор с другими лицами с целью кражи информации из базы данных и оказания влияния на законные функции правительства Соединенных Штатов в отношении приема беженцев в страну с максимальным наказанием пять лет".

В пятницу в Россельхознадзоре заявили, что Красилова вернулась в Москву.