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Источник: в основу дела замглавы "Ленэнерго" легла проверка казначейства после ЧМ-2018

Проверка касалась осуществления инвестиций на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры энергоснабжения при подготовке к ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Отчет управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу после проверки осуществления инвестиций для объектов инфраструктуры энергоснабжения при проведении чемпионата мира по футболу лег в основу уголовного дела замгендиректора распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" Алексея Горячева. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Управление Федерального казначейства по городу провело проверку на предмет осуществления бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов для создания инфраструктуры энергоснабжения при подготовке и проведении ЧМ-2018. По результатам проверки были выявлены нарушения, а материалы переданы в правоохранительные органы. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при прокладке кабеля к стадиону на Крестовском острове", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в материалах дела есть информация, что ревизионная комиссия "Ленэнерго" также проводила проверку хозяйственной деятельности фирм, связанных с прокладкой кабеля. По его словам, комиссия выявила факты возможного необоснованного завышения стоимости кабеля. Ранее источник в следственных органах сообщил ТАСС, что документы о работе фирм, участвовавших, по данным следствия, в реализации преступного плана замгендиректора распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго", уничтожены.

В пятницу Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу Горячева и замглавного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" Ивана Карповича. Оба просили о домашнем аресте. Обвинение в особо крупном мошенничестве им пока не предъявлено. По данным следствия, ущерб от действий фигурантов, причиненный Министерству энергетики РФ, составил более 131 млн рублей.

В июне 2015 года ПАО "Ленэнерго" по итогам конкурса заключило контракт с ООО "Меридиан" на строительство двух кабельных линий электропередачи мощностью 110 кВт "Крестовская - Василеостровская" в рамках электрификации стадиона "Газпром-Арена", его стоимость составила 770,7 млн рублей. Работы по прокладке двух кабельных линий протяженностью 3,2 км компания "Ленэнерго" производила в два этапа, завершить их планировалось к концу 2016 года.

Строительство стадиона

Стадион с раздвижной крышей на Крестовском острове строили с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Стадион был достроен к матчам Кубка конфедераций 2017 года, затем его использовали для проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также планировали задействовать на матчах чемпионата Европы по футболу - 2020.

Работы по стадиону также стали предметом многомиллионных исков властей города к подрядчикам, которые подавали и ответные иски.

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РоссияСанкт-Петербург
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