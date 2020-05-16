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В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал ребенок

По информации МЧС, госпитализируют троих человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме загорелась на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу, три человека, в том числе ребенок, отравились продуктами горения, пожар локализован.

"Среднеохтинский проспект, 48, пожар по номеру 1, пятиэтажный жилой дом, на 4 этаже двухкомнатная отдельная квартира горит по всей площади. Троих (мужчина, женщина и ребенок), которые находились этажом выше, госпитализируют с отравлением", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

По данным управления, в квартире, где начался пожар, никого не было. Из дома эвакуированы 20 человек. Специалисты локализовали возгорание.

В новость были внесены изменения (01:00 мск) - добавлены подробности по тексту.

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РоссияСанкт-Петербург
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