В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме загорелась на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу, три человека, в том числе ребенок, отравились продуктами горения, пожар локализован.

"Среднеохтинский проспект, 48, пожар по номеру 1, пятиэтажный жилой дом, на 4 этаже двухкомнатная отдельная квартира горит по всей площади. Троих (мужчина, женщина и ребенок), которые находились этажом выше, госпитализируют с отравлением", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

По данным управления, в квартире, где начался пожар, никого не было. Из дома эвакуированы 20 человек. Специалисты локализовали возгорание.

В новость были внесены изменения (01:00 мск) - добавлены подробности по тексту.